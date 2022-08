Van de Zandschulp na enorme worsteling naar tweede ronde US Open

Na Tim van Rijthoven heeft ook Botic van de Zandschulp de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in een grotendeels povere partij de Tsjech Tomas Machac in vijf sets: 3-6, 7-6, 6-1, 3-6, 7-5.

Van de Zandschulp verdedigt in New York een kwartfinaleplaats van vorig jaar. Vanuit het kwalificatietoernooi beleefde hij destijds zijn grote doorbraak. Pas tegen Daniil Medvedev, de latere winnaar, liep zijn reeks teneinde.

Daardoor ligt er druk op deze editie. Van de Zandschulp zou 360 punten op de wereldranglijst zijn kwijt geraakt als hij de eerste ronde had verloren. Daarmee zou hij overigens nog steeds geen enorme duikeling maken, want hij heeft sinds vorig jaar goed gepresteerd en veel punten gesprokkeld. Buiten de top 40 zou Van de Zandschulp, nu nummer 21 van de wereld, vermoedelijk niet vallen. Los van die rankingpunten zei Van de Zandschulp zaterdag in New York dat een grand slam altijd druk met zich meebrengt. Dat zijn de toernooien waar het omgaat, waar de wereld naar kijkt.

Dipje

Na het bereiken van de vierde ronde op Wimbledon dit jaar belandde hij in een dipje. Op drie Noord-Amerikaanse hardcourt-toernooien werd Van de Zandschulp vroeg uitgeschakeld. Maar vorige week in Winston Salem haalde hij na drie goede overwinningen de halve finale. Daarin speelde hij niet goed en verloor van de latere toernooiwinnaar Adrian Mannarino. ,,Het is in deze fase te wisselvallig”, zei Van de Zandschulp zaterdag.

Dat was in de eerste ronde tegen Machac ook het geval. In de openingsset mistte Van de Zandschulp ontzettend veel ‘maakbare’ ballen. De set daarop ging het ietsje beter, maar liet de Nederlander een hoop dotten van kansen liggen om de Tsjech, een ‘loper’ die goed verdedigde, maar aanvallend weinig kon uitrichten, te breken. In de tiebreak trok Van de Zandschulp de set wel naar zich toe.

Kantelpunt

Belangrijk, want het leek het kantelpunt. De derde set verliep soepel, al bleef Van de Zandschulp volop klagen over zijn spel. In de vierde set kwam Machac een break voor en hield die vast. Voor de tweede keer verdween de Nederlander van de baan voor een toiletbreak, om zo fris mogelijk aan beslissende vijfde set te beginnen. Maar het bleef een mentale worsteling voor Van de Zandschulp, die ook tegen zichzelf en een hoop andere dingen speelde. Maar op 5-5 plaatste hij een break, om het bij 6-5 met twee geweldige punten, een backhand winner langs de lijn en een vallende volley, af te maken.

In de tweede ronde speelt hij tegen de Franse qualifier Corentin Moutet. Die trof in zijn eerste partij Stan Wawrinka, maar de Zwitser moest na twee verloren sets opgeven. Moutet, nummer 112 van de wereld, en Van de Zandschulp speelden nooit eerder tegen elkaar.

Volledig scherm Van de Zandschulp is ontevreden over zijn wisselvallige spel. © AFP