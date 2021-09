Van de Zandschulp morgen om 18.00 uur in actie tegen Medvedev

Botic van de Zandschulp opent dinsdag de negende dag van de US Open in New York. De Veenendaler, die verrassend in de kwartfinale staat van het Amerikaanse Grand Slam-toernooi, begint om 18.00 uur aan zijn partij tegen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev. Het duel in het Arthur Ashe Stadium is vanaf 17.45 uur live te volgen op deze site.

Van de Zandschulp is één van de grote verrassingen in New York. Als debutant won de 25-jarige Nederlander al zeven duels op rij, inclusief drie partijen in het kwalificatietoernooi. Hij versloeg tijdens zijn indrukwekkende opmars onder anderen de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud en de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Die laatste partij, in de achtste finales, vond plaats in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van de US Open.

Van de Zandschulp verblijft voor de eerste keer in New York. Na zijn triomf op Schwartzman sprak hij al de hoop uit dat hij in het befaamde Arthur Ashe Stadium in actie zou mogen komen tegen Medvedev. ,,Daar zullen nog meer mensen zijn dan in het Louis Armstrong Stadium. Ik ga ervan genieten”, sprak hij eerder al met de nodige voorpret.

Botic van de Zandschulp speelde in New York al zeven wedstrijden, waarvan twee vijfsetters. Medvedev heeft zelf in vier duels nog geen set verloren. Medvedev speelde in New York pas 12 sets, Van de Zandschulp al 27.

Van de Zandschulp, die ook nog eens drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, geldt in New York als een van de grootste verrassingen van het toernooi. Medvedev en Van de Zandschulp troffen elkaar nooit eerder. De 25-jarige Medvedev geldt als de belangrijkste uitdager van Novak Djokovic, die mikt op zijn 21ste grandslamtitel. De Serviër passeert dan Rafael Nadal en Roger Federer.

