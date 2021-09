Van de Zandschulp moet na doorbraak keuzes maken: ‘Er breekt een belangrijke tijd aan’

US Open-sprook­je Van de Zandschulp eindigt na gevecht tegen Medvedev

9:06 Het sprookje van Botic van de Zandschulp (25) op de US Open is ten einde. De tennisser was een van de verrassingen in New York, stal harten, verloor vanavond razendsnel de eerste twee sets, won de derde, maar boog toch voor Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld: 3-6, 0-6, 6-4, 5-7.