Van de Zandschulp mag zondag direct aan de bak op Roland Garros: ‘Ademhaling geen zorg meer’

Van de Zandschulp neemt het in de tweede partij van de dag op baan 12 op tegen de Rus Pavel Kotov, die 143ste staat op de wereldranglijst. De eerste partij op die baan, een wedstrijd uit het vrouwenenkelspel, gaat om 11.00 uur van start., De Nederlander, die als 26e is geplaatst bij het grandslamtoernooi in Parijs, is ingedeeld in hetzelfde deel van het schema als Rafael Nadal. Hij kan de Spanjaard in de derde ronde treffen.

Tallon Griekspoor, de andere Nederlander die bij de mannen rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten, neemt het ook zondag in de eerste ronde op tegen de Spaanse tennisser Alejandro Davidovich Fokina. Dat is de nummer 28 van de wereld, Griekspoor is de nummer 64. Griekspoor staat als derde partij gepland op baan 6, na een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi.



Tim van Rijthoven redde het niet om zich te plaatsen. Hij verloor in de laatste kwalificatieronde van de Slowaak Norbert Gombos.

Geen zorgen meer voor Van de Zandschulp

Van de Zandschulp is na een aantal trainingsdagen in Parijs ‘helemaal klaar’ voor Roland Garros, zegt zijn coach Peter Lucassen een dag voor de start van het tweede grandslamtoernooi van het jaar. ,,We zijn hier woensdag aangekomen en de afgelopen dagen hebben we heel veel getraind, met twee sessies van anderhalf uur per dag. Botic heeft met goede jongens gespeeld, zoals Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz, Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime.”

,,Hij staat er heel erg goed op en is helemaal ‘ready’ om te spelen. De afgelopen weken heeft hij veel potten gewonnen op gravel. We hopen ook hier zo lang mogelijk te kunnen zijn.”

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © AFP

Van de Zandschulp (26) won op de masterstoernooien van Madrid en Rome een partij en haalde de finale in München, waar moest opgeven met ademhalingsproblemen. In aanloop naar Roland Garros zijn die problemen volgens Lucassen geen reden tot zorg meer.

,,Toen we weer even in Nederland waren, hebben we de bondsarts gezien en hij heeft alle testen doorlopen. Anderhalve dag nadat het was gebeurd, speelde hij alweer een waanzinnige partij in Madrid, dus daar zijn we niet meer zo mee bezig.”

Schema

Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev en Carlos Alcaraz zitten allemaal ingedeeld in dezelfde helft van het schema. Tot een finale tussen twee van die tennissers kan het dus niet komen. De Rus Daniil Medvedev zit in de andere helft van het speelveld, net als onder anderen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan van Roland Garros, maakt Alcaraz zondag al zijn opwachting. De 19-jarige Spanjaard neemt het in de vierde partij van de dag op tegen de Argentijn Juan Ignacio Londero. Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben nog een extra dag voorbereiding.

Arantxa Rus werd in het vrouwentoernooi gekoppeld aan de Kazachse Elena Rybakina, die als zestiende is geplaatst. Rus is de enige Nederlandse deelneemster. Zij komt pas later in actie.

Onderzoek vanwege hoge geldinzet De wedstrijd tussen de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles en de Israëliër Dudi Sela, in het kwalificatietoernooi van Roland Garros, wordt vermoedelijk onderzocht. De wedstrijd is mogelijk gemanipuleerd, zegt een goed geïnformeerde bron donderdag tegen het Franse persbureau AFP. De partij, in de eerste ronde van de kwalificaties, was maandag. Zapata Miralles won met 6-3 6-0. Tijdens de tweede set werden er in drie landen (Oekraïne, Cyprus en Armenië) veel en hoge weddenschappen genoteerd. “Er is niets aan de hand”, liet de Franse tennisfederatie (FFT) in een eerste reactie weten. Voorlopig is door de juridische autoriteiten in Frankrijk nog geen officieel onderzoek ingesteld.