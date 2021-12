Van de Zandschulp klaar voor heel jaar in wereldtop: ‘Van mijn niveau op de US Open wil ik mijn standaard maken’

Een zucht, een steun, vertwijfeling in zijn gelaatsuitdrukking. Botic van de Zandschulp heeft het zwaar. Het is de vrijdagmiddag van het Nederlands kampioenschap indoor tennis in Amstelveen als de nummer 57 van de wereld flink op de proef wordt gesteld. Miguel Janssen is zijn kwelgeest. En dat is voor de goede orde geen tegenstander, maar zijn fysieke trainer. Door Van de Zandschulp met een loodzware bal boven zijn hoofd in een onlogisch ritme over horden te laten huppelen, maakt Janssen het hem een stuk lastiger dan Guy den Heijer even daarvoor heeft gedaan in de kwartfinale van het toernooi.