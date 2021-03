Van de Zandschulp kan niet stunten bij debuut op ABN AMRO-toernooi

Botic van de Zandschulp is er bij zijn debuut op het ABN AMRO World Tennis Tournament niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 25-jarige tennisser verloor in Ahoy in twee sets van de Kroaat Borna Coric: 6-4 7-6 (4).

Van de Zandschulp leverde in de vijfde game van de eerste set zijn opslagbeurt in en kon die achterstand niet meer ongedaan maken. De Kroaat, de nummer 26 van de wereld, maakte weinig fouten en gaf de Nederlander geen kans om terug te breken.

In de tweede set wisten Van de Zandschulp en Coric hun opslagbeurten te houden en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was de Kroaat effectiever en vooral foutlozer. Hij kreeg drie matchpoints en op het tweede sloeg hij toe.

Wildcard

Van de Zandschulp had een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. Hij is momenteel de Nederlandse tennisser met de hoogste ranking op de wereldranglijst met de 147e plaats. Van de Zandschulp debuteerde eerder dit jaar op de Australian Open en bereikte daarvoor in een voorbereidingstoernooi in Melbourne zelfs de kwartfinales waarin hij maar nipt verloor van de Rus Karen Chatsjanov.

In Ahoy wisselde Van de Zandschulp goed aanvallend spel en mooie winners af met soms onnodige fouten. Vooral in de tweede set speelde de Nederlander op eigen opslag goede punten. Op de service van Coric, winnaar van twee ATP-toernooien, had hij echter niet heel veel kansen.

Met het verlies van Van de Zandschulp is de laatste Nederlander uit het hoofdtoernooi in Rotterdam verdwenen. Robin Haase verloor een dag eerder in de eerste ronde in drie sets van de Schot Andy Murray.