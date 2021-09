Van de Zandschulp en Griekspoor zorgen voor uitstekende start in Davis Cup

video ‘Gouden kickboks­duo’ Verheije en De Vries wil samen naar de top

10:38 In de jaren ’80 en ’90 maakte Luc Verheije naam als kickbokser. De uit Waterlandkerkje afkomstige vechter heeft sinds een paar jaar in Aardenburg zijn eigen kickboksschool. Niet zo lang geleden stapte Thian de Vries daar binnen. ,,Een groter talent had ik nog niet gezien’’, zegt Verheije. De in Borssele woonachtige De Vries kende een onstuimige jeugd maar lijkt in de ring zijn plek te hebben gevonden. ,,Ik ben achteraf gezien heel blij met wat er allemaal is gebeurd in mijn leven.’’