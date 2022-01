Van de Zandschulp en Griekspoor krijgen ondanks te lage ranking wildcard voor Ahoy

In strijd tegen degradatie kan Groene Ster over El Hattach beschikken

Khalid El Hattach keert opnieuw terug bij Groene Ster Vlissingen. De ervaren zaalvoetballer moet de eredivisionist in de strijd tegen degradatie van de nodige ervaring voorzien. El Hattach speelde in het seizoen 2018-2019 voor het laatst voor de Vlissingse ploeg. In januari 2019 vertrok hij samen met Saïd Bouzambou naar SKN FC Kebumen in Indonesië.

18 januari