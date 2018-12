Van de Pas komt heel goed weg tegen WK-debutant Long in spannende partij

Derby Terneuzen-Philippine op zaterdag­avond

20 december TERNEUZEN - De derby in de derde klasse van het zondagvoetbal tussen Terneuzen en Philippine wordt op zaterdagavond 19 januari gespeeld. Beide clubs hebben in overleg besloten om het duel een dag eerder te spelen, om zo meer publiek te kunnen trekken. Het duel op het kunstgras in Terneuzen begint die avond om 19.30 uur.