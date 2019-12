Van Barneveld vernietigend voor zichzelf: ‘Ik ben amateur en hoor hier niet’

Eruit in de eerste rondeDe afgang in de eerste ronde van zijn laatste WK is voor Raymond van Barneveld een onvergeeflijk verlies. Wat zaterdagavond het begin van een eervol afscheid moest worden, bracht de Nederlandse dartspionier op het diepste punt in zijn lange loopbaan. ,,Ik walg van mezelf.’’

Door Yorick Groeneweg

De vijfvoudig wereldkampioen darts is een gebroken man. Op 52-jarige leeftijd stopt hij op een dramatische manier, want voor het tweede jaar op een rij is hij na de eerste de beste wedstrijd op het WK al klaar. Nu voorgoed. Toch schiet hij opeens in de lach, na de vraag of hij niet trots is op wat hij heeft bereikt. ,,Trots? Als je twee keer zo verliest dan ben je een amateur. Dan hoor je hier niet.’’

Zijn ogen staan hol, zijn stem is laag, zijn gezicht rood en bezweet. In gedachten verzonken geeft hij kort antwoord op de vele vragen, maar eigenlijk is Barney sprakeloos over wat er net daarvoor in Londen is gebeurd. De niet eens op de wereldranglijst voorkomende Darin Young won met 3-1, einde loopbaan Van Barneveld. ,,Dat blijf ik me de rest van mijn leven herinneren. Ik kan dit mezelf nooit vergeven.’’

Volledig scherm Van Barneveld staat de pers te woord na zijn ontluisterende nederlaag. © Getty Images Natuurlijk had Van Barneveld de afgelopen jaren weinig gewonnen. Zijn laatste grootste prijs is van 2014, de Premier League. Toch was hij daarna ook nog goed op het WK, haalde zelfs nog drie halve finales. ,,Alleen ben ik niet meer de Barney die ik was’’, verzuchtte hij. ,,Ik had alle hoop op dit WK, maar dan lig ik er na de eerste ronde al uit. Verschrikkelijk. Ik walg van mezelf.’’

Voor de Amerikaan Young had Van Barneveld alleen complimenten. ,,Hij speelde goed, ik kon het ook met geen mogelijkheid omdraaien. Ik pakte de kansen ook niet.’’ Toch zag Van Barneveld deze afgang niet aankomen. Ook niet na de vroege 1-0 achterstand in sets. Toen hij bij 1-1 voor een korte pauze weer even van het podium ging, dacht de Nederlandse dartspionier dat het wel weer goed zat.

Niet dus, de hoop bleek ijdel. Van Barneveld spaarde zich na de blamerende 3-1 nederlaag ook niet, zoals hij eigenlijk nooit deed. ,,De demonen hebben gewonnen. Alweer. Ik ben een verliezer. Elke dag is een teleurstelling.’’

De steun van het publiek, dat hem vanavond in Ally Pally ook weer massaal toezong, kon hem ook niet op andere gedachten brengen. Zijn laatste woorden? ,,Ze weten nog niet wie ik ben.’’