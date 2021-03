Van Barneveld verliest in tweede ronde van oude bekende Labanauskas

Jarno Mobach kan zich eindelijk weer laten zien op de fiets: ‘Nieuwe omgeving was de juiste keuze’

17 maart PHILIPPINE – Na zijn overwinning als junior in Parijs-Roubaix in 2016 reed hij jarenlang in het tenue van het Sunweb Development Team. Dit seizoen is het voor Jarno Mobach echter tijd voor een frisse wind. Als eerstejaars elite zonder contract probeert de Zeeuws-Vlaming bij het Luxemburgse Leopard Cycling zijn droom om prof te worden alsnog na te jagen. ,,Het was een lastige zoektocht”, bekent Mobach.