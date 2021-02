Van Barneveld strandt in eerste ronde op dag 3 Q School

De vijfvoudig wereldkampioen moest vanmiddag in het Duitse Niedernhausen zijn meerdere erkennen in de onbekende Zwitser Stefan Bellmont, die met 6-5 te sterk was voor de 53-jarige Hagenaar.

Van Barneveld blijft daardoor op dag drie op zes punten in het klassement steken. Het is nog onduidelijk of dat straks genoeg is voor een Tourkaart. Naast de vier dagwinnaars krijgen bij de Europese Q School de eerste acht darters van het klassement toegang tot het profcircuit van dartsbond PDC.