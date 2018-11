Van Barneveld roemloos uitgeschakeld bij Grand Slam of Darts

Bekijk hier hoe Oranje zich plaatst voor het WK 2019

23:27 De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich vanavond definitief voor het WK 2019 in Frankrijk. Na de 3-0 overwinning in Utrecht van afgelopen vrijdag was vanavond in Schaffhausen een 1-1 gelijkspel genoeg tegen Zwitserland.