Van Barneveld: Rob Cross is de nieuwe Taylor

Shirt met Appie Nouri erop geeft Van Drongelen een veilig gevoel

22 december AXEL - Voor Rick van Drongelen (19) was 2017 het jaar van zijn grote doorbraak. Hij handhaafde zich met Sparta in de eredivisie, verdiende een transfer naar Bundesliga-club HSV en debuteerde in Jong Oranje. Maar 2017 was ook het jaar van het drama rond zijn collega-international Abdelhak Nouri, een gebeurtenis die hem heeft aangegrepen. ,,Als ik Appie zag moest ik altijd lachen’’, vertelt Van Drongelen zaterdag in de PZC.