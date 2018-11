Van Barneveld niet naar finale, Wade treft Smith

Ceulemans, 81 jaar en ‘man of the match’

19:29 SLUISKIL - Raymond Ceulemans was zondag de onbetwiste ‘man of the match’ bij de confrontatie van Dallinga.com met Aardexpress. Met een slotserie van 11 (!) en een moyenne van 2.105 boekte de 81-jarige Belg één van de drie overwinningen voor de Sluiskilse eredivisionist.