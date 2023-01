Van Barneveld na eenvoudige partij door bij Bahrain Darts Masters

Pattinama-Kerkhove ligt op schema in Tallinn

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het ITF-toernooi in Tallinn. In de tweede ronde was de speelster uit Zierikzee met 6-2 6-1 te sterk voor de Française Lois Boisson.

15:19