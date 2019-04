Van Barneveld maakt het Van Gerwen knap lastig in Duitsland

Meppelder pakt op WK taekwondo derde wereldti­tel

27 april INZELL - Nina Meppelder uit Kattendijke is zaterdag voor de derde keer in haar carrière wereldkampioene taekwondo geworden. In de Duitse plaats Inzell was ze bij de discipline ‘sparren’ opnieuw de sterkste in de categorie +75 kilo.