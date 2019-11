Van Barneveld kan zich richten op WK na pijnlijke nederlaag: ‘Dit is waarom ik stop’

Scorend kon Van Barneveld nog aardig meekomen, maar op de dubbels liep het totaal niet bij de Nederlander. Af en toe straalde het ongeloof van zijn gezicht. Van Barneveld kan zich nu gaan focussen op het WK darts, dat op donderdag 12 december van start gaat in Alexandra Palace in Londen.



Van Barneveld, die volgende maand na het WK zijn dartsloopbaan beëindigt, was ontgoocheld na zijn nederlaag. ,,Dit is waarom ik ermee stop. Ik kan er niet meer mee omgaan, die druk die ik elke dag voel”, zei Van Barneveld tegen Darts Live. ,,Het ging gisteren zo lekker dat ik dacht: daar gaan we. Om dan zondag zo te darten, ik schaam me kapot.”