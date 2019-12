Van Barneveld heeft nog genoeg om voor en van te leven: ‘Er is geen moeten meer'

Ook het ‘nieuwe leven’ van Mauk Moerman staat in het teken van topsport

7:00 GOES - Mauk Moerman heeft waarschijnlijk één van de meest indrukwekkende torso’s in Zeeland. De 22-jarige Goesenaar traint vijf à zes dagen per week, minimaal tweeënhalf uur achter elkaar. Gewichtheffen, in de touwen klimmen, aan de ringen hangen, fietsen, zwemmen, hardlopen, op zijn handen lopen… Alles komt voorbij. ,,Dat is zo mooi aan crossfit”, zegt hij. ,,Van alle sporten pak je wat mee. En wil je goed zijn, dan moet je balans vinden in kracht, snelheid en lenigheid.”