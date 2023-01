Vader van Novak Djokovic mijdt Australian Open na rel met vlag Rusland

Met videoDe vader van tennisser Novak Djokovic is later vandaag niet aanwezig bij de halve finale van zijn zoon op de Australian Open in Melbourne.

Na kritiek van de Oekraïense ambassadeur in Australië heeft Srdjan Djokovic besloten om niet naar de Rod Laver Arena te gaan. ,,Het was nooit mijn bedoeling om voor zo’n verstoring te zorgen”, zegt de vader van de tennisser over de video waarop hij met een Russische vlag te zien was.

De Oekraïense ambassadeur in Australië, Vasyl Myrosjnytsjenko, vroeg de organisatie van het grandslamtoernooi om Srdjan Djokovic niet langer toe te laten, nadat er beelden verschenen waren op een pro-Russisch YouTube-account in Australië. Te zien was hoe de vader van de tennisser verscheen naast een man die een Russische vlag vasthield met het gezicht van de Russische president Vladimir Poetin erop. ,,Gedurfde politieke verklaring van Djokovic’ vader”, was het bijschrift bij de video.

Lees ook

• Novak Djokovic blijft magneet voor ellende

,,Mijn familie heeft de ellende van een oorlog ook meegemaakt en we hopen enkel en alleen op vrede”, aldus Srdjan Djokovic in een verklaring. ,,Er zal geen verstoring van de halve finale zijn vanavond voor mijn zoon of de andere speler, ik heb ervoor gekozen deze thuis te bekijken. Ik hoop op een goede wedstrijd en zal, zoals altijd, voor mijn zoon juichen”, aldus Djokovic.

De Serviër Djokovic, die het toernooi in Melbourne al negen keer won, speelt de halve finale tegen de Amerikaan Tommy Paul. Djokovic versloeg de Rus Andrej Roeblev in de kwartfinale. Eerder vandaag bereikte de Griek Stefanos als eerste de finale. Hij won in vier sets van Karen Khachanov.

Australian Open

Bekijk onderaan het het volledige speelschema en alle uitslagen van de Australian Open bij de mannen en vrouwen.

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.