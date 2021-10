Vader van Emma Raducanu houdt in race naar tennismiljoenen teugels strak in handen

Topscorer Pyfferoen is terug van weggeweest bij vierdeklas­ser Sluis

4 oktober SLUIS - Als achttienjarige maakte hij in het seizoen 2018-2019 maar liefst 41 doelpunten namens Sluis in de vijfde klasse. Daarna leek aanvaller Jens Pyfferoen van de radar verdwenen. Maar afgelopen zondag was hij er weer. En hij toonde aan ook in de vierde klasse gemakkelijk tot scoren te komen. Met drie treffers tegen Corn Boys vierde Pyfferoen zijn eerste volledige wedstrijd in bijna twee jaar.