Vader Djokovic: ‘Met deze chantage speelt Novak niet op Australian Open’

DERDE DIVISIE / video Na nieuwe nederlaag, deze keer bij Sportlust’46, zakt Hoek weer wat verder weg

WOERDEN - In wat door de coronamaatregelen naar verwachting voorlopig de laatste wedstrijd was, boog Hoek opnieuw het hoofd. In Woerden ging de ploeg van trainer Steven de Groot zaterdagmiddag ook onderuit tegen Sportlust’46 (2-1). De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist had weinig te vertellen tegen de nummer twee van de ranglijst en zakte weer wat verder weg.

28 november