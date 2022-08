Usain Bolt laat beroemde overwinningspose vastleggen als handelsmerk

FC Rijnvogels legt schuld rellen bij Hoek, clubs voeren dinsdag overleg met elkaar

Het bestuur van FC Rijnvogels legt de schuld van het supportersgeweld na afloop van de voetbalwedstrijd tegen Hoek bij de aanhang van de Zeeuws-Vlaamse club. In een verklaring, die maandag op de site is gepubliceerd, zegt de leiding van de club uit Katwijk dat de eigen fans op een overvol terras opzettelijk zijn aangevallen. De voorzitters van Hoek en FC Rijnvogels voeren dinsdag overleg over de perikelen.

