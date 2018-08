Usain Bolt debuteert voor Central Coast Mariners

,,Het ging goed. Het was wat ik verwachtte", vertelt Bolt over zijn debuut. De Jamaicaan speelde met nummer 95, niet geheel toevallig een knipoog naar zijn wereldrecord tijd op de 100 meter (9.58).



,,Ik ben dankbaar dat de Mariners mij een kans gaven. Op dit moment ben ik nog aan het wennen, maar het is een geweldig moment om eindelijk op het veld te staan als een prof. Mijn teamgenoten hebben me al echt geaccepteerd en proberen me dingen te leren. Ze pushen mij echt."



Bolt probeert een contract te verdienen bij het team uit Australië en mocht in de oefenwedstrijd zijn kunsten vertonen. Eerdere avonturen bij Borussia Dortmund en het Noorse Strømdsgodset liepen op niets uit.