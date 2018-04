US Open voert serviceklok in die aftelt van 25 seconden naar 0

ZLM Tour fungeert als springplank naar de top

8:00 VLISSINGEN Nee, je zult zaterdag bij de start van de 23e editie van de ZLM Tour in Goes geen dranghekken zien rond James Whelan of Andreas Stokbro. Ook een bodyguard of persvoorlichter rond de Australiër of Deen zal je niet vinden. Net als de 148 andere deelnemende renners kan het duo zich waarschijnlijk in relatieve anonimiteit naar het startpodium begeven. Nu nog wel.