US Open verliest met titelverdedigster Stephens weer een grote naam

Helemaal verrassend kun je de nederlaag eigenlijk niet noemen. De laatste grand slam van het jaar is bij de vrouwen een slagveld met grote namen. Nog maar één speelster uit de top-10 zit in het toernooi. Dat is Karolina Pliskova (8), die het vannacht opneemt tegen Serena Williams.



In de eerste set behield Sevastova steeds haar eigen service en ze brak Stephens bij 2-1 en 5-2. De tweede set kende een ander verloop. Beide speelsters hadden moeite met hun eigen opslagbeurten. Toen Sevastova op 4-2 kwam en zelf mocht serveren, leek de partij klaar. Stephens kwam toch nog terug, maar daarna werd ze zelf ook weer gebroken. Daarna maakte Sevastova het wel af.



Stephens behaalde vorig jaar in New York als ongeplaatste speelster haar eerste grandslamtitel. In de finale versloeg ze haar landgenote Madison Keys eenvoudig (6-3 6-0). Keys (14) zit nu nog wel in het toernooi. Ze speelt in de kwartfinales tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro (30).



De als negentiende geplaatste Sevastova stond nog niet eerder in haar loopbaan in de halve finale van een grandslamtoernooi. Op de US Open haalde ze al wel twee keer eerder de kwartfinale (2016 en 2017).



De andere speelsters die jagen op de kroon van Stephens zijn Naomi Osaka (20) en de ongeplaatste Lesia Tsoerenko.