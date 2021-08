US Open-loting: Griekspoor mogelijk tegen Djokovic, Rus tegen nummer 12 van de wereld

BESCHOUWING 25 jaar later: Wat kunnen we nog leren van het afdelings­voet­bal?

15:23 VLISSINGEN - De voetbalbond KNVB start in september een grootschalig onderzoek naar de opzet van de amateurcompetities in Nederland. Te veel clubs verdwijnen en te veel spelers haken af. Om die trend te doorbreken betrekt de bond spelers, trainers en bestuurders bij het bouwen van een toekomstbestendige piramide. Ironisch genoeg was die er jarenlang, maar werd deze 25 jaar geleden afgebroken. Wat kunnen we leren van het afdelingsvoetbal?