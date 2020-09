US Open-kampioen Thiem begint goed in Parijs met zege op Cilic

Dominic Thiem is goed begonnen aan Roland Garros, het toernooi waar de 27-jarige Oostenrijker afgelopen twee jaar in de finale stond. De kampioen van de US Open werd door de Kroaat Marin Cilic niet in de problemen gebracht. Het werd 6-4, 6-3, 6-3.

In de derde set kwam Cilic (31) nog met 2-0 voor, maar hij wist zijn voorsprong niet vast te houden. De voormalig US Open-kampioen, momenteel de nummer 40 van de wereld, kwam er niet aan te pas in de rally’s en verloor zes keer zijn opslaggame.

Voor Thiem was het zijn eerste wedstrijd sinds de eindstrijd van de US Open, waarin hij Alexander Zverev in vijf sets de baas was. Beide spelers meldden zich af voor het masterstoernooi van Rome, dat gold als voorbereiding op Roland Garros.

Thiem verloor in 2018 en 2019 in de finale van Rafael Nadal. Twee jaar geleden in drie sets, vorig jaar in vier.

