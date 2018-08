US Open in verlegenheid na 'peptalk' umpire voor Kyrgios

,,Ik probeer je te helpen'', aldus Lahyani duidelijk hoorbaar voor de camera's tegen Kyrgios, die het na de korte bemoedigende toespraak opeens beter deed tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Kyrgios, die bekend staat als bad boy van het hedendaagse tennis, won uiteindelijk met 4-6, 7-6, (6), 6-3 en 6-0 en staat in de derde ronde van de US Open tegen Roger Federer.

Het voorval bracht de organisatie van de US Open in verlegenheid. In een officiële verklaring hoopte de directie de 'peptalk' een andere draai te geven. ,,Arbiter Lahyani kon zich door het rumoer van het publiek niet verstaanbaar maken. daarom kwam hij van zijn stoel af. Hije nieg wat hij gedaan heeft is vragen of Kyrgios medische assistentie nodig had en dat hij dat zou kunnen regelen.''