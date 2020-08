US Open eerste grand slam zonder Nadal en Federer sinds 1999

video Invaller Franse schiet Hoek in tweede helft langs Goes

4 augustus GOES - In het oefenduel der Zeeuwse grootmachten heeft Hoek dinsdagavond met 1-3 gewonnen in en van Goes. Invaller Erwin Franse was met twee treffers in de tweede helft beslissend voor de Zeeuws-Vlamingen. Voor het eerste fluitsignaal moest bij alle selectiespelers de temperatuur worden opgemeten. Alle spelers doorstonden de test en zo kon het nieuwe voetbalseizoen echt los met een oefenderby tussen de twee hoogst spelende Zeeuwse teams.