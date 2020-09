US Open: de ene rentree is de andere nog niet

Harmes grijpt laatste zege ‘ooit’ in zomercir­cuit

21:20 VLISSINGEN - Erwin Harmes was afgelopen week de snelste atleet op de afsluitende 4 Engelse Mijl van het Koole Sport zomercircuit. Daarmee is een einde gekomen aan een reeks virtuele hardloopwedstrijden onder de noemer Run Your Own Race. Atleten -in en buiten Zeeland- konden elkaar daarin ten tijde van corona toch bestrijden.