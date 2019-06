Uruguay blijft steken op gelijkspel tegen Japan

Copa AméricaUruguay is er niet in geslaagd ook zijn tweede wedstrijd op de Copa América te winnen. In een enerverend duel met Japan kwam de ploeg van Luis Suárez c.s. niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Uruguay, recordhouder met 15 Zuid-Amerikaanse titels op het palmares, begon sterk aan het duel in de Arena do Grêmio in Porto Alegre in het zuiden van Brazilië. Maar Japan kwam na 25 minuten via een vlijmscherpe counter op 1-0. Gaku Shibasaki bereikte met een splijtende pass Koji Miyoshi aan de rechterflank. Met een droog schot verraste hij doelman Fernando Muslera in de korte hoek.

Vijf minuten later zorgde Luis Suárez uit een strafschop voor de gelijkmaker. Daarvoor moest de VAR in actie komen, nadat verdediger Naomichi Ueda aanvaller Edinson Cavani licht had geraakt. Op tv-beelden leek zelfs de Uruguayaan verbaasd over de meevaller.

Suárez benut de strafschop voor Uruguay.

Na rust ging het duel meer gelijk op, met kansen over en weer. Cavani, die kort voor rust al de kruising had geraakt, kreeg een uitgelezen mogelijkheid, maar hij stuitte op de dapper uitgelopen Japanse keeper Eiji Kawasima. Na een kwartier in de tweede helft bracht opnieuw Miyoshi Japan weer op voorsprong. Niet lang daarna zorgde verdediger Jose Gimenez uit een corner van oud-Ajacied Nicolás Lodeiro met een kopbal voor de gelijkmaker.

In de slotfase van het enerverende duel ging Uruguay nadrukkelijk op zoek naar de winst. Suárez trof nog de paal, maar het dappere Japan wist de druk te weerstaan.

Uruguay, dat het eerste duel met 4-0 won van Ecuador, gaat in Groep C aan de leiding met 4 punten uit twee duels. Vrijdag ontmoeten Chili, dat in de eerste wedstrijd Japan met 4-0 klopte, en Ecuador elkaar.