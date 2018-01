United in 2004 bijna overgenomen door Kaddafi

Sluiskil mag juichen maar heeft het net zo moeilijk als Corn Boys

29 januari SLUISKIL - Het is nog maar ruim een half jaar geleden dat zowel Sluiskil als Corn Boys in de vierde klasse van het zondagvoetbal uitkwam. Tegenwoordig ziet de wereld er heel anders uit voor de naburige verenigingen. Voor de winterstop kwamen we Sluiskil en Corn Boys tegen in de absolute kelder van het amateurvoetbal. Allebei stijf onderaan in de vijfde klasse, met nog geen enkel punt op de teller.