Unicum voor Shapovalov: eerste finale op ATP-toernooi

EERSTE KLASSE C De Jonge en Van Keulen helpen Kloetinge aan belangrij­ke zege

16:24 KLOETINGE – In de eerste klasse C heeft Kloetinge een belangrijke zege geboekt. De Zeeuwse nummer twee was op eigen veld heer en meester tegen nummer drie LRC Leerdam, met een verdiende 2-0-overwinning als eindresultaat.