Ultieme krachtsinspanning bezorgt Van der Poel de zege in Namen

In de laatste rondes kreeg Pidcock desondanks merkbaar zwaardere benen. Van der Poel en Van Aert naderden de Brit tot op enkele seconden. In de achtste ronde besloot Pidcock van fiets te wisselen en werd hij voor het eerst in de wedstrijd ingehaald door Van Aert, waarna Van der Poel zich van de derde plek plotseling naar de koppositie knokte.

Waar Pidcock helemaal leeg was en Van der Poel niet meer kon bijbenen, slaagde de Nederlander er in om nog wat extra kracht uit de benen te persen en knap de zege te pakken. Van Aert pakte op drie seconden de tweede plek en met plek drie mocht Pidcock, voor wie de wedstrijd eigenlijk twee rondes te lang duurde, toch terugkijken op een knappe prestatie, ondanks de elf seconden achterstand op de winnaar.

,,Ik heb een uur lang op de limiet gereden. Ik had geen moment het gevoel dat ik ook maar iets over had”, sprak Van der Poel na zijn zwaarbevochten triomf bij Sporza. ,,Ik was goed weg, maar mijn voet schoot uit mijn pedaal, waardoor ik hinkend een stuk naar boven moest. Daarna ben ik nog een keer bijna gevallen. Ik heb redelijk veel risico genomen en het was zeker geen tactiek om Van Aert dat gat naar Pidcock te laten dichtrijden. Ik kreeg het in in mijn eentje gewoon niet dicht.”