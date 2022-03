UK Open: Danny Noppert met gemak langs Michael van Gerwen-beul, treft Ier in halve finales

In de halve finales van de ‘FA Cup of Darts’ treft Noppert vanavond William O’Connor. Net als de Nederlander, bereikte ook The Magpie nog nooit de finale van een groot toernooi bij de PDC. Michael Smith was op zijn beurt met 10-7 te sterk voor Gerwyn Price, waardoor Peter Wright die laatste morgen aflost als nummer 1 van de wereld. Voordat Price dat was, voerde Van Gerwen de lijst zeven jaar lang onafgebroken aan.



De halve finales worden vanavond vanaf 20.00 uur gespeeld in Minehead. De eerste gaat tussen Smith en de jonge Ier Keane Barry, die titelverdediger James Wade wist uit te schakelen.