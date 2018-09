Uitgeputte Bertens uitgeschakeld in tweede ronde Wuhan, ook Pliskova onderuit

Voor Bertens is de uitschakeling pijnlijk in de strijd om plaatsing voor de WTA Finals. Bertens staat op dit moment negende op de WTA Race-lijst en ze moet bij de beste acht komen om naar Singapore te mogen afreizen voor het prestigieuze en lucratieve eindtoernooi. Het goede nieuws voor Bertens is dat haar directe concurrent Karolina Pliskova ook in de tweede ronde is uitgeschakeld. De Tsjechische ging in drie sets onderuit tegen de Chinese Qiang Wang (6-1, 3-6, 6-3). Ook de nummer 7 van de WTA-race, Sloane Stephens, is al uitgeschakeld. Zij ging in de eerste ronde al onderuit.



Bertens kende een slopende paar dagen. Zondag won ze het WTA-toernooi van Korea, waarna ze gelijk door moest vliegen voor haar partij in de eerste ronde in China. Deze partij was slechts enkele uren nadat ze in China aankwam en werd halverwege de wedstrijd opgehouden door een regenbui. Uiteindelijk kon de wedstrijd tegen Belinda Bencic, vlak voor middernacht wel afgemaakt worden, waarna Bertens vandaag als één van de eerste partijen weer de baan op mocht.



Volgende week reist Bertens af naar Beijing voor een nieuw toernooi.