Uitblinker Schmeichel helpt Denemarken aan belangrijke zege op Zwitserland

Van ’t Westende grijpt in Tallinn naast plak

19:52 TALLINN - Judoka Sam van ‘t Westende is zaterdag tijdens de European Open in Tallinn vijfde geworden. Na drie overwinningen op ippon verloor de 28-jarige Vlissinger zijn halve finale, ook met een vol punt. In de strijd voor het brons ging hij eveneens onderuit.