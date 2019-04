Tyago kreeg aai over de bol van stervoetballer: ‘Pap, Ronaldo zat aan m'n oor!’

Eerste rit in lijn ZLM Tour finisht in Heinkens­zand

11 april HEINKENSZAND - De wielerkaravaan heeft Zeeland na de Scheldeprijs nog maar net verlaten als de Zeeuwse wielerfans zich alweer kunnen verheugen op een volgend wielerevenement. Eerder was al bekendgemaakt dat de proloog van de ZLM Tour op 19 juni zou plaatsvinden in Yerseke, maar daags nadien zal ook de eerste rit in lijn finishen in Heinkenszand. ,,Als sportgemeente zijn we erg blij met deze aankomst”, meldt wethouder Marga van de Plasse van de gemeente Borsele.