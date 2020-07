Twijfels over deelname Nadal aan US Open

video Nguyen ontbreekt bij eerste training Goes en gaat onzeker de zomer in

6 juli GOES - Twee spelers van Goes ontbraken gisteren op het trainingsveld. Doelman Matthew Lentink had werkverplichtingen en Hiep Nguyen kampt met een blessure. ,,De dokter zei tegen me: ‘Als je pech hebt, is er een klein stukje van je kruisband beschadigd.’ Daar moeten we niet op hopen.”