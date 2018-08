Tweede toernooizege op rij voor Hogenkamp

Eerste goal Van Drongelen in het shirt van HSV

15:44 SANDHAUSEN - Rick van Drongelen maakte zondagmiddag zijn eerste officiële treffer in het shirt van HSV. De 19-jarige verdediger uit Axel kopte in het uitduel met SV Sandhausen de 0-2 binnen. HSV won het tweede duel in de Tweede Bundesliga uiteindelijk met 0-3 en pakte daarmee de eerste driepunter van dit seizoen.