Tweede ronde wederom eindstation van Haase op Wimbledon

Haase kwam in zijn tien deelnames op Wimbledon nooit verder dan de derde ronde in 2011. Verder werd Haase al vier keer eerder in de tweede ronde uitgeschakeld en dat is nu dus wederom het geval. De partij op baan 3 duurde slechts een uur en 37 minuten

Tijdens de partij stoorde Haase zich aan het publiek. 'Would you like a cup of tea' vroeg hij toeschouwers die naast de baan stonden te praten. Het kwam zijn spel niet ten goede. Haase kon Kyrgios nooit echt aan het wankelen krijgen. In de eerste twee sets had Kyrgios steeds aan één break voldoende om de set naar zich toe te trekken.