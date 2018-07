Tweede ronde wederom eindstation Haase: 'Kyrgios bepaalde'

De tweede ronde is wederom het eindstation van Robin Haase op Wimbledon. De Australiër Nick Kyrgios was in drie sets te sterk 6-3, 6-4, 7-5. Het blijft daardoor 7 jaar geleden dat de Nederlander de derde ronde haalde op een grand slam.

Door Rik Spekenbrink



Twee sets lang kwam Haase er totaal niet aan te pas tegen de nummer 18 van de wereld. Kyrgios ging als een raket door zijn eigen servicegames, met een hoop aces en opslagen van tegen de 220 kilometer per uur. De Nederlander had zelf ook genoeg eenvoudige games op eigen service, maar werd in beide sets wel gebroken en liep daardoor achter de feiten aan.

Maar tegen Kyrgios weet je dat er altijd kansen komen. Dan verslapt de concentratie van de Australiër, gaat hij mopperen en vindt hij het wel welletjes. Na een slechte eerste game van Haase in de derde set, leek Kyrgios zich al rijk te rekenen. Hij werd nonchalant, liet zich terugbreken en kon ook een tweede break even later niet vasthouden. Na een hoop gemopper en een waarschuwing van de scheidsrechter leken er kansen te liggen voor Haase.

Maar die speelde ook geen goede derde set. Vooral zijn optreden aan het net was ondermaats. Toen vond Kyrgios het welletjes. Hij gaf gas, won twee lovegames op rij en bespaarde zichzelf daarmee verder overwerk.

Kyrgios leek af en toe in het hoofd te zitten bij Haase. Toen het enfant terrible, die overigens bijna 10 minuten later de baan op kwam dan Haase, in één punt twee tweeners sloeg kreeg de Hagenaar een wegleggertje aan het net, maar miste hopeloos. Zelf had Haase in de eerste set ook gemeend een bal door zijn benen te moeten slaan, het liep bijna verkeerd af. Hij ergerde zich ook aan stewards die buiten het stadion stonden te kletsen. ‘Would you like a cup of tea’, vroeg hij tussen zijn services door, tot vermaak en goedkeuring van het publiek op Court 3.

Haase was na afloop reëel over zijn nederlaag. ,,Kyrgios bepaalde. De twee keren dat ik hem in de derde set kon breken, brak hij eigenlijk zichzelf. Verder speelde hij solide. Ik voelde steeds de druk, moest uit mijn comfort zone komen door veel serve-and-volley te spelen. Dat was de goede tactiek, maar de uitvoering was niet optimaal. Van de vier keer dat ik zelf werd gebroken, kan ik mezelf in drie gevallen iets verwijten. Maar het is niet onlogisch dat je fouten maakt als je spel speelt dat je niet gewend bent.”

Hij ontkende ‘last’ te hebben gehad van zijn tegenstander. ,,Volgens mij deed hij geen gekke dingen. Kyrgios is een verrijking voor de sport. Als hij een of meerdere games tankt, is dat natuurlijk niet goed, mensen kopen een kaartje voor een serieuze partij. Maar dat zal in de toekomst weinig meer voorkomen, verwacht ik. Hij kan op dit toernooi ver komen, want andere spelers zouden vandaag op zijn servicegames ook geen kans hebben gehad.”

Volledig scherm Robin Haase. © EPA