Tweede dubbeltitel Babos en Mladenovic in Melbourne

video Derby op vrijdag­avond; Hoek-trai­ner Gevaert vindt het fantas­tisch

30 januari HOEK - Met één overwinning en twee gelijke spelen op rij is Hoek in 2020 nog ongeslagen. Dat wil de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist vrijdag graag zo houden, in de derby tegen Goes. Het duel op sportpark Het Schenge begint om 19.30 uur en Lieven Gevaert kijkt er echt naar uit. ,,Zo’n derby op vrijdagavond, dat vind ik fantastisch’’, zegt de trainer van Hoek. ,,Daardoor staat deze wedstrijd extra in de spotlights.’’