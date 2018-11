Twee Italiaanse tennissers geschorst vanwege matchfixing

Joep Zoeteweij in polepositi­on in club­held-verkiezing

14:52 VLISSINGEN - Joep Zoeteweij is met zevenmijlslaarzen naar de eerste plaats gegaan in de verkiezing Clubhelden van de amateursport. De vrijwilliger van voetbalvereniging Kloetinge leidt met 680 stemmen. Dat is het hoogste aantal in Zeeland en het derde totaal van Nederland.