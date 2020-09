Twee besmette spelers trekken zich terug uit kwalificatie Roland Garros

VIERDE KLASSE A De 6-5 bij Aardenburg-Corn Boys is uitschie­ter op openings­dag bij vierdeklas­sers

21:21 VLISSINGEN - De kop is eraf in de vierde klasse A van het zondagvoetbal. Kenney de Baerdemaker bracht namens Hoofdplaat al na enkele minuten de eerste treffer in deze klasse op zijn naam. Na negentig minuten kende de wedstrijd tegen Vogelwaarde een 4-1-eindstand. Ronduit spectaculair was het scoreverloop bij Aardenburg tegen Corn Boys waar de thuisploeg na een 4-0-voorsprong binnen twintig minuten uiteindelijk met 6-5 zegevierde. Oostburg wist bij Sluis (1-4) als enige uitploeg de drie punten mee naar huis te nemen. Biervliet tegen Koewacht leverde met 1-1 geen winnaar op.