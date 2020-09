Twaalfvoudig winnaar Nadal simpel naar tweede ronde in Parijs

Bakx sluit week later aan bij selectie van Hoek

27 september TERNEUZEN - Istvan Bakx werkt pas volgende week zijn eerste training bij derdedivisionist Hoek af. De verwachting was dat de Vlissinger deze maandag al voor het eerst op het veld zou staan, maar in overleg met de beleidsbepalers van Hoek is besloten dat hij zich pas op maandag 5 oktober meldt. Bakx ontbreekt daardoor sowieso in het duel met de amateurs van Ajax.