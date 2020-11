Tussen alle beschuldigingen door blijft Alexander Zverev winnen

Jurriaan van Poelje traint stevig door met Baronie: ‘Iedere liefhebber wil toch voetballen?’

5 november BREDA - Wel of niet trainen met voetballers, nu de senioren alleen in tweetallen het veld op mogen? Jurriaan van Poelje heeft er geen twijfels over. ,,Wij hebben bij Baronie de afgelopen weken vier in plaats van drie keer getraind’’, zegt de uit Middelburg afkomstige hoofdtrainer. ,,We gaan nu naar drie keer per week. Als we straks weer wedstrijden mogen spelen, willen we geen achterstand maar een voorsprong hebben.’’