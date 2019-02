Tsonga pakt in Montpellier zijn zeventiende ATP-titel

Jo-Wilfried Tsonga heeft in Montpellier voor de zeventiende keer een tennistoernooi in de ATP-tour gewonnen. De 33-jarige Fransman versloeg zijn landgenoot Pierre-Hugues Herbert in twee sets: 6-4, 6-2.

Het is een bijzondere titel voor Tsonga, die door blessureleed is afgezakt naar plek 210 op de mondiale ranglijst. Vorig jaar moest hij in de halve finale in Montpellier opgeven door een knieblessure. Hij stond toen 19e op de wereldranglijst en moest een operatie ondergaan aan zijn linkerknie, vanwege een scheurtje in de meniscus.

Een jaar na dato was Tsonga duidelijk de sterkste in de Franse finale. De 27-jarige Herbert is een dubbelspecialist en won nog nooit een ATP-titel in het enkelspel.

Tsonga pakte zijn eerste titel sinds 2017, waarin hij bij vier tennistoernooien de beste was. Zo won hij in dat jaar het ABN AMRO World Tour Tennis Tournament in Rotterdam.

Tsonga gaat, net als Herbert, vanuit Montpellier door naar Rotterdam. Hij kon vorig jaar door zijn knieletsel zijn titel niet verdedigen in Ahoy.