Tsonga krijgt voorkeur boven Pouille in finale

De Pagter en Kuizenga samen naar Fortis, maar ze wisten het niet van elkaar

7:30 OOST-SOUBURG - Fortis-korfbalster Rowena de Pagter tikte twee weken geleden, vlak voor de finale van het Zeeuws Korfbal Spektakel, haar ploeggenote Mayella Kuizenga aan. ,,Dat was toen de teams voorgesteld gingen worden aan het publiek”, vertelt ze. ,,Ik zei tegen Mayella: voor dit soort wedstrijden hebben we het gedaan, hè. Nu gaan we even lekker knallen, voor zoveel publiek…”